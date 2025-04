Auto su pedoni dopo celebrazioni 25 aprile a Lanciano, un morto e diversi feriti

(Adnkronos) – Tragedia a Lanciano (Chieti), in piazza Pace. Questa mattina, intorno alle 10.30, a conclusione della manifestazione del 25 aprile organizzata dall’Anpi al monumento agli Eroi Ottobrini. Quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo a piedi verso piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni quando, all’improvviso, una macchina guidata da un uomo ha imboccato a folle velocità la discesa di via del Torrione, falciando diversi pedoni.

Due di loro sono stati sbalzati con violenza in aria e poi sono ricaduti sull’asfalto. Uno di essi, Gabriele M. di 81 anni, ex carabiniere, è morto sul colpo. Ferita invece una donna, trasportata all’ospedale di Lanciano. Colpiti, in maniera meno grave, anche altri. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze ed elicottero del 118.