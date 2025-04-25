Consegnate le borse di studio
della Resistenza. Tutti i premiati
In Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, sono state consegnate le borse di studio della Resistenza. Tanta gioia e tanta emozione tra i premiati che hanno ricevuto il loro premio e il grande prestigio del momento.
Di seguito tutti i premiati, con gli importi delle rispettive borse di studio. La cerimonia di premiazione delle borse di studio intitolate ai “Martiri di Bagnara” si svolgerà il 27 aprile 2025 alle ore 11 nell’ambito della Cerimonia di commemorazione dei Martiri di Bagnara
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
BORSE DI STUDIO “CAV. NINO GIUSEPPE ZANA” – € 404,00
TEI NINA MIRANDA
FIAMENI VITTORIA
LODIGIANI MATTIA
TOCCHI JACOPO
CIOBANU NICOLE MIRIAM
MEZZADRI REBECCA
BELLI MARGARET
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
BORSA DI STUDIO EX SINDACO “GINO ROSSINI” – € 536,00
GEREVINI ISABELLA
BORSA DI STUDIO EX SINDACO “OTTORINO RIZZI” – € 536,00
ROTA ALESSANDRO
BORSA DI STUDIO “DELLA RESISTENZA” – € 536,00
BROTTO ALBERTO
BORSE DI STUDIO “MARTIRI DI BAGNARA” – € 536,00
MANCASTROPPA AURORA
MULLAHI ANBETA
BORSA DI STUDIO “ALFREDINA BELLINI E ANGELO GREGORI”- € 536,00
FAHMI RAYANE
CORTELLINO GIULIA
ARIBERTI GIACOMO
MONTELLA JOEY THOMAS
GIUPPONI GIACOMO
BORSA DI STUDIO “RITA BERTOLETTI”- € 500,00
IGBINIGIE CYRILA OSARUGUA
ELMOUGI SARAH ELSAYED ABDELREHIM
BORSA DI STUDIO “PROF.SSA GENTILINA CELLA E GENITORI GIUSEPPE CELLA E ANTONIETTA MOGLIA”- € 800,00
BERTOLINI ALEX
VARANI MATTIA
VARANI GIULIA
VIRELLI NICOLA
BORSA DI STUDIO “PROF. GIUSEPPE CERASO” – € 500,00
(PER IL MIGLIOR STUDENTE DEL IV E V ANNO DEL CORSO DI CHIMICA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI)
CIARAVOLA IRENE
PREMIO “GIANLUCA VIALLI”- € 527,00
(PER IL MIGLIOR STUDENTE “ATLETA DI ALTO LIVELLO” DIPLOMATO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO)
CHIESA CECILIA
ISTITUTI MUSICALI
BORSA DI STUDIO “VINCENZO MARIS” – € 500,00
(PER IL MIGLIOR ALLIEVO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “CLAUDIO MONTEVERDI” E DELLA SCUOLA DI MUSICA “CLAUDIO MONTEVERDI”)
NITTI COSMAOLA
UNIVERSITA’
BORSA DI STUDIO “DELLA RESISTENZA” – € 666,00
MONTELLA NICOLE
BORSA DI STUDIO “PROF. ALFREDO GALLETTI” – € 666,00
CARDILLO ANDREA
BORSA DI STUDIO “GIUSEPPINA E GIUSEPPE SEVERICO” – € 666,00
BARDELLI FRANCESCO
BORSA DI STUDIO “CARMEN MAINARDI” – € 666,00
CARIONI ILARIA
BORSE DI STUDIO “MINA ED EMILIO ZANONI” – € 2.000,00
(PER STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA)
OUALAL NIHAD
DE PADOVA ARIANNA
BORSE DI STUDIO “SERGIO MAFFEZZONI” – € 2.000,00
(PER STUDENTI ISCRITTI AL POLITECNICO DI MILANO INDIRIZZO INFORMATICO)
OCCHIPINTI EDOARDO
NAIMI MARWA
ARCHETTI TOMMASO
FRASCA’ ALESSANDRO