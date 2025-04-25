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della Resistenza. Tutti i premiati
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Cronaca

Consegnate le borse di studio
della Resistenza. Tutti i premiati

In Sala dei Quadri di Palazzo Comunale, sono state consegnate le borse di studio della Resistenza. Tanta gioia e tanta emozione tra i premiati che hanno ricevuto il loro premio e il grande prestigio del momento.

Di seguito tutti i premiati, con gli importi delle rispettive borse di studio. La cerimonia di premiazione delle borse di studio intitolate ai “Martiri di Bagnara” si svolgerà il 27 aprile 2025 alle ore 11 nell’ambito della Cerimonia di commemorazione dei Martiri di Bagnara

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

BORSE DI STUDIO “CAV. NINO GIUSEPPE ZANA” – € 404,00

 

TEI NINA MIRANDA

FIAMENI VITTORIA

LODIGIANI MATTIA

TOCCHI JACOPO

CIOBANU NICOLE MIRIAM

MEZZADRI REBECCA

BELLI MARGARET

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 

BORSA DI STUDIO EX SINDACO “GINO ROSSINI” – € 536,00

 

GEREVINI ISABELLA

 

BORSA DI STUDIO EX SINDACO “OTTORINO RIZZI” – € 536,00

 

ROTA ALESSANDRO

 

BORSA DI STUDIO “DELLA RESISTENZA” – € 536,00

 

BROTTO ALBERTO

 

BORSE DI STUDIO “MARTIRI DI BAGNARA” – € 536,00

 

MANCASTROPPA AURORA

MULLAHI ANBETA

BORSA DI STUDIO “ALFREDINA BELLINI E ANGELO GREGORI”- € 536,00

 

FAHMI RAYANE

CORTELLINO GIULIA

ARIBERTI GIACOMO

MONTELLA JOEY THOMAS

GIUPPONI GIACOMO

 

BORSA DI STUDIO “RITA BERTOLETTI”- € 500,00

 

IGBINIGIE CYRILA OSARUGUA

ELMOUGI SARAH ELSAYED ABDELREHIM

 

 

BORSA DI STUDIO “PROF.SSA GENTILINA CELLA E GENITORI GIUSEPPE CELLA E ANTONIETTA MOGLIA”- € 800,00

 

BERTOLINI ALEX

VARANI MATTIA

VARANI GIULIA

VIRELLI NICOLA

 

 

BORSA DI STUDIO “PROF. GIUSEPPE CERASO” – € 500,00

(PER IL MIGLIOR STUDENTE DEL IV E V ANNO DEL CORSO DI CHIMICA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI)

 

CIARAVOLA IRENE

 

PREMIO “GIANLUCA VIALLI”- € 527,00

(PER IL MIGLIOR STUDENTE “ATLETA DI ALTO LIVELLO” DIPLOMATO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO)

 

CHIESA CECILIA

 

 

ISTITUTI MUSICALI

 

BORSA DI STUDIO “VINCENZO MARIS” – € 500,00

(PER IL MIGLIOR ALLIEVO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “CLAUDIO MONTEVERDI” E DELLA SCUOLA DI MUSICA “CLAUDIO MONTEVERDI”)

 

NITTI COSMAOLA

 

 

UNIVERSITA’

 

BORSA DI STUDIO “DELLA RESISTENZA” – € 666,00

 

MONTELLA NICOLE

 

BORSA DI STUDIO “PROF. ALFREDO GALLETTI” – € 666,00

 

CARDILLO ANDREA

 

 

BORSA DI STUDIO “GIUSEPPINA E GIUSEPPE SEVERICO” – € 666,00

 

BARDELLI FRANCESCO

 

 

BORSA DI STUDIO “CARMEN MAINARDI” – € 666,00

 

CARIONI ILARIA

 

 

BORSE DI STUDIO “MINA ED EMILIO ZANONI” – € 2.000,00

(PER STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA)

 

OUALAL NIHAD

DE PADOVA ARIANNA

 

 

BORSE DI STUDIO “SERGIO MAFFEZZONI” – € 2.000,00

(PER STUDENTI ISCRITTI AL POLITECNICO DI MILANO INDIRIZZO INFORMATICO)

 

OCCHIPINTI EDOARDO

NAIMI MARWA

ARCHETTI TOMMASO

FRASCA’ ALESSANDRO

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