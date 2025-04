Sono arrivati a Roma con il treno il 25 aprile alle 8. Stanchi ma felici: sono i 900 giovani cremonesi pronti per il giubileo degli adolescenti e per rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco. Da Roma Termini i giovani si sono trasferiti insieme agli organizzatori della Federazione Oratorio Cremonesi e la Diocesi di Cremona al Roma Fiere, nel padiglione 2 di Roma Fiere, dove è stata allestita la zona per le Diocesi Lombardi, e nello specifico anche per la Diocesi di Cremona. Tra sorrisi e canti, hanno sistemato il loro saccopelo e piccoli zaini, e dopo un poco di attesa hanno iniziato a trasferirsi in pullman verso la Basilica di San Paolo Fuori le Mura: è lì che tutti i giovani della Diocesi di Cremona si ritroveranno per il passaggio dalla Porta Santa.

Si tratta di un momento simbolico perché per i ragazzi di Cremona è il primo passaggio di una serie che ci sarà nei prossimi giorni. Diverse poi le iniziative della giornata del 25 aprile, tra cui anche la Via Lucis all’Eur, presieduta da Monsignor Antonio Napolioni, Vescovo di Cremona. I ragazzi sono circa 900 e hanno tra i 13 e i 17 anni, provenienti da tutta la zona della Diocesi.

Andrea Colla – inviato a Roma

