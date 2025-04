Al Bosco ex Parmigiano è iniziata la Fèsta dè j òof còt , in programma nei giorni 24, 25, 26, 27 e 30 aprile; 1, 2 ,3, 4 maggio, con tanta musica, specialità a base di uova e raccolta fondi a favore della Lilt, sezione provinciale di Cremona. Iniziativa nata nel 1981 da un’idea di un gruppo di amici che dai pochi volontari originali si ampliata aggregando un numero sempre maggiore di persone, fino ad arrivare alla grande realtà odierna, con un ampio menù e molti più spazi a sedere. Nella tensostruttura allestita in Piazza T. Caprioli si potranno assaggiare i piatti della tradizione, protagonista l’uovo nelle diverse versioni.

Tanta musica dal vivo in programma tutte le sere e cucina aperta tutte le sere (nei festivi anche per pranzo).

