Continua la campagna elettorale anche per l’elezione dei nuovi direttivi dei comitati di Quartiere. A intervenire sulla situazione del Quartiere 5 è l’attuale presidente Fabio Lodigiani, che ha competenza territoriale sulle zone Borgo Loreto, San Bernardo, Naviglio, Fazioli. E’ lui che parla della situazione in cui versano i Parchi Montalcini, Orti Romani ma anche P.za Patrioti.

“La situazione che denunciamo oggi, che non nasce ieri – afferma Lodigiani – ma è il frutto di segnalazioni inascoltate da anni, di impegni assunti e mai concretizzati. Il quartiere ha necessità di manutenzione ordinaria e di attenzioni diverse, non di proclami straordinari. Le criticità elencate dal Comitato sono molteplici e documentate : illuminazione pubblica non funzionante, scarsa presenza di telecamere, assenza di bagni pubblici, pulizie saltuarie, degrado strutturale. Si aggiungono comportamenti problematici sempre più diffusi :consumo di alcoolici, schiamazzi notturni, rifiuti abbandonati e atti di microcriminalità”.

“Non è solo un problema di sicurezza, ma di dignità urbana”, sottolinea Lodigiani. “I parchi dovrebbero essere spazi di vita e socialità, ed invece attualmente diventano luoghi da evitare. L’Amministrazione deve tornare a vedere i quartieri come parte integrante della città, non come margine da gestire in emergenza. Nel rinnovare la mia candidatura è perché voglio ribadire la volontà di portare avanti una rappresentanza civica seria, indipendente e costante. Il mio impegno resta quello di sempre : ascoltare il territorio e dare voce alle richieste dei cittadini, auspicando che anche l’Amministrazione faccia finalmente la sua parte non solo a parole ma anche con fatti concreti”, conclude Lodigiani.

