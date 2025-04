Nell’ambito della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni (24 – 30 aprile 2025), ASST Cremona organizza una giornata di prevenzione, in programma lunedì 28 aprile 2025, nel Centro Vaccinale di via Dante 134 (piano terra), a Cremona. L’iniziativa è dedicata alla vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) e al recupero vaccinale per bambini e adolescenti, con l’obiettivo di rafforzare la protezione della popolazione più giovane.

PER PREVENIRE IL PAPILLOMA VIRUS (HPV)

28 aprile 2025 dalle 8.30 alle 12.30

Per ragazze e ragazzi nati dal 1999 al 2012 e non vaccinati in precedenza. Accesso Libero

L’HPV (Papillomavirus umano) è una delle infezioni sessualmente trasmissibili più comuni. Si stima che circa 8 donne su 10 entrino in contatto con il virus nel corso della loro vita. L’infezione è quasi sempre asintomatica, ma può causare diverse patologie, fino allo sviluppo di tumori. “Il virus HPV causa il 99% dei tumori della cervice, ma è anche la principale causa dei tumori della gola e dei genitali esterni di donne e uomini”, afferma Antonella Laiolo (direttore della SC Vaccinazioni e Sorveglianza delle Malattie Infettive). «In 18 anni sono state somministrate più di mezzo milione di dosi di vaccino anti HPV in Italia, con una riduzione dell’86% di incidenza del cancro alla cervice».

PER I NON ANCORA VACCINATI

28 Aprile 2025 dalle 8.30 alle 12.30

Recupero del calendario vaccinale per bambini e adolescenti

SOLO SU INVITO

I bambini e adolescenti che non hanno completato il ciclo del Piano Vaccinale Nazionale e Regionale, potranno farlo in modo gratuito. “È un’importante occasione di prevenzione per la popolazione di questo il territorio”, sottolinea Laiolo che ricorda Tedros Adhanom Ghebreyesus (Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS) perché “i vaccini sono tra le invenzioni più potenti della storia. Negli ultimi 50 anni, gli sforzi compiuti nell’immunizzazione globale hanno salvato circa 154 milioni di vite, circa sei vite ogni minuto”.

