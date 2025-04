Con Soncino Fantasy, la Rocca sforzesca di Soncino ha aperto (il 25 aprile) le porte al regno della Fantasia. Oltre 5 mila i visitatori, curiosi e turisti che hanno affollato l’evento che fa rivivere ai suoi spettatori le più famose saghe fantasy che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di diverse generazioni.

Durante tutta la giornata presenti banchi e botteghe, esibizioni di falconeria, animazione per bambini, laboratori, accampamenti medioevali all’interno della Rocca, spettacoli di giullari e danzatrici, musici itineranti e tanto altro. Sempre presente la zona ristoro con succulente degustazioni.

Tra le novità dell’edizione 2025 di Soncino Fantasy, il torneo Age of Sigmar, realizzato in collaborazione con il gruppo Warhammer – 100 Torri di Pavia. I presenti hanno avuto la possibilità di assistere a un LARP, un gioco di ruolo dal vivo in cui i giocatori si sfideranno con gli abiti dei loro personaggi di gioco.

