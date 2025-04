Al termine della sfida tra Cremonese e Mantova, mister Giovanni Stroppa ha commentato la vittoria dei grigiorossi nel derby dello Zini. Ecco le sue dichiarazioni.

Una prestazione dominante oggi…

“Sì, a parte i primi minuti in cui siamo apparsi spaesati, come in occasione del gol. Ci abbiamo messo un po’ a tornare in partita, peccato non aver segnato di più nel primo tempo e non aver chiuso ulteriormente la partita poi”.

Ieri ha detto che la Cremonese è capace di fare di tutto, e forse la partita di oggi ne è stata la dimostrazione…

“Sì, ero in difficoltà con i cambi perché avevamo 4 ammoniti dopo mezz’ora, avrei cambiato tutti i centrali perché non c’era mestiere né pressione sui centrocampisti avversari, ma le cose si sono sistemate. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene in fase difensiva, così come nel primo ad eccezione dei primi minuti”.

A cosa è dovuto il cambio di Castagnetti?

“Era troppo distante dal centrocampista avversario, noi siamo forti se aggrediamo forte e se manca qualcosa diventa più complicato. Rischiavamo di concedere situazioni che avrebbero portato i difensori a duello: se sporchi le giocate avversarie dai un vantaggio ai tuoi centrali”.

La squadra è rientrata in campo con lo spirito giusto, sbloccando subito la gara per poi condurre in tranquillità…

“Ad eccezione di 1-2 situazioni non abbiamo mai sofferto. Forse nei duelli non abbiamo usato mestiere e potevamo segnare su alcune occasioni chiare, ma la partita è sempre stata sui binari giusti. Quando la palla arriva davanti dobbiamo fare meglio: in quella fase ci manca qualità, e invece quando l’abbiamo siamo devastanti. Se invece i controlli e i passaggi sono fatti male si dà vita alle ripartenze avversarie”.

I cambi hanno influito positivamente sulla gestione del pallone…

“Assolutamente. A me spiace non aver portato a casa un risultato più netto, ma devo fare senza dubbio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo grandissime qualità e capacità che devono essere accese e migliorate, siamo una grande squadra. Mantenendo la tranquillità è stato creato tanto”.

Sulla rete di Brignani l’impressione è che ci sia un fallo ad inizio azione…

“Sono d’accordo, io dal campo ho visto questo. Il Var avrà fatto le sue valutazioni, ma per me è fallo”.

Cosa l’ha resa agitata negli ultimi minuti di gara?

“Non lavoravamo di squadra, non eravamo corti e non chiudevamo gli appoggi. Da una parte non c’era pressione né corsa per condizionare le giocate avversarie, dall’altra la difesa era piatta e non volevo episodi che potessero compromettere la situazione. Ho chiesto ad attaccanti e centrocampisti di stare dietro per essere più compatti e poi attaccare in velocità”.

Vandeputte si conferma sfortunato sotto porta: grande partita, ma la traversa e il palo gli hanno negato il gol…

“Oggi ha migliorato il suo dato sugli assist, gli mancano dei gol ma è un giocatore che fa prestazioni straordinarie. Mi spiace tenere fuori Valoti perché anche lui può darci molto, ma sia chi parte dall’inizio che chi subentra possono darci un apporto importante in termini di mentalità”.

