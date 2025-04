(Adnkronos) – Terremoto nell’area dei Campi Flegrei oggi, venerdì 25 aprile 2025. La nuova scossa di magnitudo 2.7, come rilevato dall’Ingv, è stata avvertita alle ore 8.29 in particolare nell’area di Pozzuoli, in via Campana, ma anche a Bacoli, Arco Felice, Monterusciello, Licola, Pianura. Secondo quanto comunicato dal Comune di Pozzuoli, è in corso uno sciame sismico.