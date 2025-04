Uno studio svela l’attività cerebrale responsabile della memoria

ROMA (ITALPRESS) – Uno studio condotto dall’Istituto di biofisica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa e dalla Scuola Normale Superiore con il supporto del Center for Human Technologies dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ha indagato i meccanismi molecolari e cellulari del “pàllio”, la parte più esterna del cervello in via di sviluppo: è qui che hanno origine strutture cruciali per l’apprendimento e la formazione della memoria come la corteccia cerebrale, l’ippocampo e la corteccia entorinale.

sat/azn