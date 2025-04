La giornata del 25 Aprile ha visto un’intensificazione dei dispositivi di sicurezza sul territorio da parte dei carabinieri di Cremona, con un intervento significativo nella zona della stazione ferroviaria e il recupero di un’auto rubata nel quartiere Po.

In serata, un episodio di ubriachezza molesta ha coinvolto un uomo di 28 anni, con precedenti di polizia a carico, che ha creato disagi in una delle aree più sensibili della città, nella zona della stazione ferroviaria. Il 28enne, in evidente stato di alterazione alcolica, ha fatto più volte ingresso in un supermercato dove ha prelevato alcuni generi alimentari senza pagarli, dicendo di non avere denaro. Successivamente ha continuato a girovagare nel piazzale antistante la stazione con schiamazzi e disturbando passanti e residenti.

La situazione ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Castelverde, che ha trovato l’uomo in evidente stato confusionale. Nonostante l’atteggiamento ostile, il 28enne è stato identificato sul posto. Durante gli accertamenti, è stata contestata la violazione per l’ubriachezza manifesta in luoghi pubblici e, in applicazione del regolamento di polizia locale che vieta comportamenti molesti nelle aree urbane sensibili, è stato emesso un ordine di allontanamento dalla zona della stazione ferroviaria.

Sempre il 25 aprile, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha controllato un’Alfa Romeo parcheggiata in modo anomalo in via Ceramica. Dal controllo è emerso che il veicolo risultava rubato e il furto era stato denunciato nella stessa giornata. L’auto è stata immediatamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, residente nel Piacentino.

