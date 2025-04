Un match iniziato male, ma finito in trionfo. La Cremonese si gode il successo ottenuto nel derby contro il Mantova, tre punti di fondamentale importanza in un momento chiave della stagione. Il 4-2 finale porta le firme di Johnsen, De Luca, con una doppietta, e Collocolo.

Eppure il pomeriggio dello Zini non era partito affatto bene. Dopo 4 minuti è infatti il Mantova a trovare il vantaggio, grazie alla precisa incornata di Redolfi su calcio d’angolo battuto da Burrai. Un duro colpo per i grigiorossi, che poco dopo rischiano anche sulla spizzata di Fiori, ma nessuno dei suoi compagni riesce a trovare la deviazione vincente. I ragazzi di Stroppa a questo punto prendono in mano la partita e creano due chance clamorose, ma in entrambi i casi De Luca non riesce a concretizzare, prima sulla sponda di Zanimacchia, poi sulla respinta di Festa, complice anche l’opposizione di Bani che manda la palla sulla traversa. Il gol però è nell’aria, e al minuto 25 arriva: Zanimacchia mette dentro dalla sinistra, Johnsen controlla e in una frazione di secondo trova l’angolino giusto per l’1-1, mettendo a referto il suo sesto centro in campionato. Poco dopo i grigiorossi colpiscono un altro legno con Vandeputte, sfortunato nella sua conclusione da fuori area a Festa battuto. Nel finale di primo tempo c’è spazio anche per un’iniziativa del Mantova, ma Fulignati si fa trovare pronto sulla conclusione di Galuppini, mentre Mancuso non riesce a trovare la via del gol sulla respinta.

La Cremonese nella ripresa fa esattamente l’opposto di quanto proposto nel primo tempo, entrando in campo con un’aggressività devastante e trovando subito il vantaggio. Barbieri crossa dalla destra, sponda intelligente di testa di Vandeputte per De Luca che, a pochi passi da Festa, mette dentro con una precisa girata. I grigiorossi insistono e poco dopo sfiorano il 3-1 con Vandeputte, che però sulla sua strada trova Festa prima e la traversa poi. Poco male, perché il gol arriva 4 minuti dopo: Barbieri scarica per Collocolo che, da posizione complicata, strozza il tiro, trovando lo spiraglio per il 3-1. Settimo gol in campionato per l’ex Ascoli, decisivo anche a gara in corso. Meglio di lui solo Vazquez e De Luca. L’intesa Johnsen-De Luca trova grandi conferme anche al 73’, con il cross del norvegese che pesca la testa del Cigno di Bolzano per il 4-1. Poco dopo il Mantova trova il definitivo 4-2 grazie all’eurogol di Brignani, che pesca il jolly da 25 metri e batte Fulignati.

Una prova sontuosa dei ragazzi di Stroppa, che dimostrano, partita dopo partita, sempre più consapevolezza e forza caratteriale. I tre punti dello Zini portano la Cremonese a 4 lunghezze dallo Spezia, terzo, a quattro giornate dalla fine e con uno scontro diretto da affrontare il prossimo 9 maggio.

Simone Guarnaccia

