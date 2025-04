Vandali in azione la notte tra il 24 e il 25 aprile in via Virgilio, all’angolo con via Cadolini. In tre sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre erano intenti a danneggiare tre automobili. Il proprietario di una delle macchine parcheggiate ha raccontato che i vandali, come si è visto dalle immagini, molto probabilmente su di giri a causa dei fumi dell’alcol, prendevano la rincorsa salendo sul cofano, sui vetri e sul tettuccio. Uno dei tre si è anche rotolato per terra dopo essere salito su una delle vetture prese di mira.

Le urla hanno svegliato i residenti, già esasperati da notti insonni dovute ad altri episodi di bravate notturne e schiamazzi, che si sono affacciati alle finestre intimando loro di smetterla e di andarsene, ricevendo per tutta risposta insulti e ingiurie. Si pensa ad un esposto firmato dai residenti da presentare in Questura.

Danneggiamenti ad alcune auto in sosta si sono registrati anche lo scorso 4 aprile in via Cadore. Questa volta gli autori hanno agito in pieno giorno. I proprietari dei mezzi danneggiati, una volta accortisi dei danni riportati, non hanno potuto far altro che avvertire le forze dell’ordine presso le quali è stata sporta denuncia.

Sara Pizzorni

