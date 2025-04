Scampato il pericolo causato dalla piena del Po, sono potuti tornare a casa gli animali che erano stati messi in salvo dalle aree golenali grazie ai volontari di Lav (Lega anti vivisezione) Cremona, che attraverso la sua presidente Maria Pia Superti, avevano allertato dell’emergenza in atto l’Unità di Lav Italia.

Nei giorni scorsi a Cremona c’era stata una vera e propria operazione di evacuazione, con i volontari arrivati con un mezzo di soccorso e muniti di tutto il necessario per mettere in sicurezza numerosi animali, tra cui cani, maiali, pecore, oche, galli, galline e conigli. Tutti erano stati portati in luoghi maggiormente sicuri. E tutto a spese di Lav.

Ieri sono rientrati gli ultimi cinque dei quattordici cani salvati. Gli animali, che sono stati ospitati alla pensione “La cuccia e il nido” di Calvatone, sono stati riportati a casa, anche grazie al prezioso aiuto dei soccorritori dell’Associazione “Il Fiocco – ambulanza veterinaria” di Cremona che si sono dimostrati estremamente disponibili ed efficienti.

Rientrati anche i due maiali vietnamiti che erano stati portati a Torino. Complessivamente, i volontari della Lav hanno messo al sicuro circa 50 animali che rischiavano di annegare per la piena: ora tutti sono a casa.

Sara Pizzorni

