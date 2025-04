Pauroso schianto nelle prime ore di domenica sulla Paullese a Spino D’Adda, poco prima del ponte. Una Opel Agila con a bordo cinque giovani, tra i 17 e i 19 anni, ha perso il controllo ribaltandosi.

Coinvolta anche un’altra auto, un Bmw su cui viaggiavano tre persone tra cui un bambino di 9 anni. Erano circa le 3 quando sono arrivati soccorsi e la pattuglia dei Carabinieri di Crema: nessuno ha riportato gravi ferite ma tre persone sono state trasportate in codice giallo in ospedale, due al san Raffaele e una al Policlinico di Milano. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

© Riproduzione riservata