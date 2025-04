Con un treno in partenza dalla Stazione Termini con destinazione Piacenza, si è concluso il pellegrinaggio dei giovani cremonesi a Roma (un altro gruppo è invece parito in pullman).

L’evento, iniziato nella mattina di venerdì 25 aprile, è stato organizzato dalla Focr con circa 900 ragazzi arrivati da tutta la diocesi in occasione del giubileo degli adolescenti.

Una tre giorni alla scoperta dei luoghi della fede ma non solo, che ha regalato tante emozioni ai piccoli viaggiatori: i ragazzi hanno infatti avuto la possibilità di partecipare, nella mattinata di sabato, alle esequie di Papa Francesco.

Un’occasione, però, anche per scoprire e apprezzare le bellezze della Città Eterna, tra arte e cultura millenaria.

Dall’inviato a Roma Andrea Colla

