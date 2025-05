Banco Bpm, Castagna “Carte in regola per giocare da protagonisti”

MILANO (ITALPRESS) – “Sicuramente continueremo a essere protagonisti di eventuali percorsi di crescita, sempre che questi siano confacenti con la nostra linea strategica. Non andiamo a pensare operazioni tanto per diventare più grandi. Vediamo il mercato da quante banche sarà composto alla fine di questa ondata di operazioni. Vedremo qual è la collocazione più giusta per Banco Bpm che ha tutte le carte in regola per giocare da protagonista qualora l’offerta Unicredit non andasse in porto. Noi pensiamo di avere un validissimo progetto industriale stand alone”. Così l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, rispondendo a una domanda sul risiko bancario, a margine dell’assemblea ordinaria.

