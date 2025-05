Richard Gere visita la sede di Open Arms: “Siamo in un momento buio, difendere diritti umani”

(Adnkronos) – Richard Gere in visita agli uffici della Ong spagnola Open Arms a Barcellona per incontrare il suo equipaggio e visitare il veliero Astral.

“Mi sento vicino a quello che fate. – ha detto Gere che ieri con la moglie Alejandra ha incontrato l’equipaggio – Siamo in un momento buio, ora più che mai dobbiamo essere inutili e muoverci tutti insieme per difendere i diritti umani”. “Ci sentiamo molto legati a tutto il team di Open Arms. Vogliamo ringraziare tutti i volontari. Per me, per mio marito, per la nostra famiglia, è un orgoglio far parte di Open Arms fin dall’inizio.” Ha aggiunto Alejandra Gere.

L’incontro è poi proseguito a bordo del veliero Astral che la prossima settimana partirà per una nuova missione, la numero 116, di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. All’incontro erano presenti anche i membri dello staff italiano della ONG Open Arms.

“Già da tempo vicino alle attività di Open Arms e al fondatore dell’Ong Oscar Camps, Richard Gere era stato a bordo dell’imbarcazione anche nell’agosto del 2019 durante la missione 65 quando per 19 giorni era stato negato lo sbarco in Italia a 147 naufraghi soccorsi, vicenda che ha poi portato al processo Salvini (assolto in primo grado)”, fanno sapere dalla ong.