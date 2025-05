Tottenham-Bodo Glimt: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Tempo di semifinali in Europa League. Oggi, giovedì 1 maggio, il Tottenham ospita il Bodo Glimt nell’andata del penultimo atto del torneo. Gli Spurs vanno a caccia della finale di Bilbao dopo aver eliminato, nei quarti, l’Eintracht Francoforte, mentre i norvegesi hanno superato la Lazio.

La sfida tra Tottenham e Bodo Glimt è in programma oggi, giovedì 1 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Tottenham (4-3-3): Vicario; Gray, Romero, Davies, Spence; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglu

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

Tottenham-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche su NOW e sull’app SkyGo.