Inter-Hellas Verona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo le fatiche europee, torna in campo l’Inter. I nerazzurri ospitano l’Hellas Verona nella 35esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dallo spettacolare pareggio del Montjuic contro il Barcellona, vuole continuare la sua corsa scudetto e accorciare sul Napoli capolista, ora a +3, mentre gli scaligeri cercano preziosi punti salvezza.

La sfida tra Inter ed Hellas Verona è in programma oggi, sabato 3 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Augusto; Darmian, Zielinski, Asllani, Frattesi, Zalewski; Arnautovic, Correa. All. Inzaghi

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Faraoni, Valentini, Frese; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

Inter-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta sui canali SkySport, ma disponibile anche su Dazn. Il match sarà visibile in streaming sulla piattaforma Dazn, sull’app SkyGo e su NOW.