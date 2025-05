E’ stato trovato senza vita questa mattina, nella sua abitazione di Corte de Frati, Piergiorgio Elidoro, 78 anni, per 10 anni dal 1995 al 2005 al fianco di Giuseppe Rossetti come vicesindaco. Non rispondeva al telefono ed è stato il fratello a trovarlo morto. Molto attivo anche al di fuori dell’attività amministrativa, è stato punto di riferimento, umano e professionale per molti in paese e metteva a disposzione le sue competenze profesisonali a titolo volontario per la parrocchia.

Lo scorso anno era stato insignito del titolo di “senatore” dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona. Si era laureato a Bologna nel 1974 in ingegneria civile e ha rivestito vari incarichi nell’Ordine professionale, come consigliere nel biennio 1998-2000 e poi componente del Consiglio di Disciplina dal 2014 al 2021. Dal 1974 al 1989 si dedica all’insegnamento di Costruzioni nell’Istituto per Geometri Vacchelli.

I suoi lavori variano all’interno di un ampio spettro: progettazioni urbanistiche, residenziali e industriali, scolastiche e sportive, assistenziali e monumentali, oltre a depuratori, impianti per biogas, torri piezometriche per acquedotti e grandi serbatoi per l’industria. Durante la cerimonia di rpemiazione aveva ricordato con nostalgia uno dei primi progetti su foglio lucido in continuo per una struttura di recupero per tossicodipendenti a Monghidoro.

