Rocca “Progetto Città Giudiziaria risposta importante per Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato fianco a fianco con Roma Capitale e con l’amministrazione della giustizia per migliorarlo e ampliare le aree verdi. Credo che sia un bell’esempio di collaborazione istituzionale per il bene dei cittadini con tutele amplissime per il verde pubblico. Si tratta di una risposta importante, c’era la necessità di fare questo lavoro ed era un patto che noi abbiamo assunto con i nostri cittadini”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della presentazione del decreto regionale riguardante l’ampliamento della Città giudiziaria di Piazzale Clodio, il ripristino della “Porta” del Parco di Monte Mario e il riassetto della vegetazione della collina di Monte Mario colpita dall’incendio di luglio 2024. “Non verrà sacrificato nemmeno un metro quadro di verde e non ci sarà nessuna cementificazione”, ribadisce. xb1/vbo/mca1

