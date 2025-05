Chiara Ferragni compie 38 anni: “Quest’anno festeggio diversamente…”

(Adnkronos) –

Chiara Ferragni compie oggi, mercoledì 7 maggio, 38 anni. L’imprenditrice digitale sta trascorrendo il giorno del compleanno ad Abu Dhabi per un viaggio di lavoro. “Quest’anno festeggio diversamente…”, ha scritto la Ferragni a corredo di uno scatto condiviso sui social in cui spegne la candelina.

Chiara Ferragni è partita per Abu Dhabi, dove si fermerà solo per 24 ore ed è lì che trascorrerà il suo compleanno, insieme a due ragazze del suo team ma lontano dai suoi figli Leone e Vittoria. “Grazie a tutti per gli auguri, per l’affetto, per il supporto e per avermi fatto sentire me stesso più di prima”, ha scritto l’imprenditrice.

“Spero davvero che il meglio debba ancora venire, perché è quello che succede quando vivi il vero te stesso”, ha aggiunto Ferragni che dopo lo scandalo del Pandoro-gate ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Recentemente, infatti, ha annunciato di essere diventata azionista di maggioranza del suo brand.

“Auguri alla nostra guerriera”, ha commentato la sorella Valentina. E anche la mamma, Marina Di Guardo, ha condiviso una dolce dedica per celebrare il compleanno della primogenita: “C’era profumo di rose nell’aria e un sole già caldo. Ti guardavo e mi sembravi un miracolo. La mia prima bimba. Eri una miniatura, i capelli biondo rossi, il nasino perfetto, quell’aria corrucciata che finiva in un sorriso quando ti stringevo tra le braccia. Una storia d’amore appena iniziata che durerà per sempre”, ha scritto a corredo di alcuni scatti che ritraggono Chiara nei primi anni di vita.