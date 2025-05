Gentile direttore,

La maggioranza Civica di Casalbuttano ha festeggiato in pompa magna la ricorrenza del 25 Aprile ,fine della seconda guerra mondiale, con tanto di banda presso il momento dei caduti del capoluogo, ma purtroppo ha dimostrato la scarsa sensibilità per la frazione di San Vito, dove è sotto gli occhi di tutti la non curanza nel tenere pulito e decoroso il momento dei Caduti, ormai irriconoscibile dall’ erba alta, in prossimità altresì del Santuario della Madonna di San Vito luogo del culto mariano a cui i casalbuttanesi sono molto devoti.

E proprio vero che chi muore giace e chi governa si dà pace anche grazie alla lauta indennità di carica . W Viva la democrazia !!!!!

Giacomo Mondini, capo gruppo di minoranza

