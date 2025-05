Ramelli, La Russa “Obiettivo è arrivare a condivisione e rispetto”

ROMA (ITALPRESS) – “Io ho sempre cercato di aiutare una via che porti a una condivisione. Non la volete chiamare pacificazione? Allora condivisione di una storia dove ciascuno può avere idee diverse ma può in ogni caso rispettare le posizioni degli altri. Questo è l’obiettivo”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, alla presentazione del libro “Uccidere un fascista – Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio”, in occasione dei 50 anni dall’uccisione di Ramelli.

sat/mca3