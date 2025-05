Dal balcone della storia, i cardinali che hanno annunciato ‘Habemus Papam’

(Adnkronos) – Poche parole, pronunciate con voce ferma o trepidante, capaci di segnare la storia della Chiesa e del mondo: “Habemus Papam!”. La formula solenne con cui il cardinale protodiacono annuncia l’elezione del nuovo pontefice affacciandosi dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro rappresenta uno dei riti più iconici della cristianità. Ma chi sono stati, dal 1958 al 2013, i porporati che hanno avuto il compito di dare al mondo la notizia del nuovo Papa? Ecco un viaggio attraverso i conclavi del Novecento e del nuovo millennio, tra volti, voci e momenti storici.

1958 – Habemus Papam: Giovanni XXIII – Annunciatore: cardinale Alfredo Ottaviani, protodiacono

Con la morte di Pio XII, la Chiesa si prepara a un pontificato di transizione. Ma l’elezione del cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, 76 anni, segnerà l’inizio del Concilio Vaticano II. Fu il cardinale Alfredo Ottaviani – figura chiave della Curia e conservatore per eccellenza – ad annunciare il nuovo Papa. Curiosamente, sarebbe stato poi uno degli oppositori delle riforme conciliari volute proprio da Giovanni XXIII.

1963 – Habemus Papam: Paolo VI – Annunciatore: cardinale Alfredo Ottaviani (ancora protodiacono)

Ancora una volta è Ottaviani a pronunciare “Habemus Papam”, questa volta per l’elezione di Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano, chiamato a portare avanti il Concilio. È la seconda e ultima volta che Ottaviani svolge questo ruolo, avviandosi verso gli ultimi anni della sua carriera ecclesiastica.

1978 – Habemus Papam: Giovanni Paolo I – Annunciatore: cardinale Pericle Felici, protodiacono

Il conclave dell’agosto 1978 si chiude rapidamente con l’elezione del “Papa del sorriso”, il patriarca di Venezia Albino Luciani, che prenderà il nome composto del sui due immediati predecessori. L’annuncio è affidato al cardinale Pericle Felici, giurista e figura di primo piano del post-Concilio. Il pontificato di Luciani durerà solo 33 giorni, ma lascerà un segno profondo nella memoria collettiva.

1978 (ottobre) – Habemus Papam: Giovanni Paolo II – Annunciatore: cardinale Pericle Felici

Dopo la morte improvvisa di Giovanni Paolo I, nell’ottobre 1978 Felici torna sulla loggia per annunciare un nome che nessuno aveva previsto: Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, che assumerà il nome di Giovanni Paolo II. Con il suo latino incerto e lo sguardo fisso nel vuoto, Felici pronuncia per la prima volta il nome di un Papa polacco. È il primo Pontefice non italiano dopo oltre 450 anni.

2005 – Habemus Papam: Benedetto XVI – Annunciatore: cardinale Jorge Arturo Medina Estévez, protodiacono

Il cardinale cileno Jorge Arturo Medina Estévez, con voce solenne e una teatralità inconsueta, annuncia nel 2005 l’elezione del cardinale Joseph Ratzinger. “Fratelli e sorelle carissimi… annuntio vobis gaudium magnum”, esclama, preceduto da un saluto anche in più lingue (tra cui l’italiano), infrangendo la formula più asciutta usata in passato. Benedetto XVI appare poco dopo, visibilmente commosso.

2013 – Habemus Papam: Francesco – Annunciatore: cardinale Jean-Louis Tauran, protodiacono

Il conclave del 2013, convocato dopo la storica rinuncia di Benedetto XVI, porta all’elezione del primo papa latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio. Il cardinale francese Jean-Louis Tauran, affetto dal Parkinson, affronta con voce incerta ma intensa il momento dell’annuncio. Il suo “Georgium Marium… qui sibi nomen imposuit Franciscum” entra nella storia: è il primo Papa con questo nome e il primo gesuita sul trono di Pietro.

2025 – Ad annunciare il successore di Francesco, è stato il cardinale francese Dominique Mamberti. Nato a Marrakech nel 1952 e prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, è stato nominato protodiacono nel luglio 2024, succedendo al cardinale Renato Raffaele Martino, che aveva superato gli 80 anni.

(di Paolo Martini)