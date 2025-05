Meno di 14 giorni alla Casa Bianca, come Melania ha ridotto il ruolo di First Lady

(Adnkronos) –

Meno di 14 giorni alla Casa Bianca. Tanti ne avrebbe trascorsi Melania a Washington da quando Donald Trump ha assunto la presidenza degli Stati Uniti, lo scorso 20 gennaio. Lo scrive il New York Times citando due persone informate sugli impegni della First Lady, mentre altre fonti ritengono che 14 giorni siano ”una stima abbondante” rispetto alla realtà. Tanto che il giornale si chiede “dov’è Melania?” e spiega che la First Lady americana preferisce vivere a Manhattan, nella Trump Tower, oppure a Mar-a-Lago, in Florida. Il risultato è che Trump svolge compiti che solitamente competono a una first lady alla Casa Bianca con il risultato, nota il New York Times, che “lui si espande, lei rimpicciolisce”.

Funzionari dell’Amministrazione americana sostengono che in realtà Melania trascorra a Washington più tempo di quanto si creda, ma l’ala a lei riservata alla Casa Bianca rimane spesso al buio e le fonti non possono dire con certezza quanto tempo vi abiti. Funzionari dell’ala est e dell’ala ovest hanno rifiutato di commentare.

“Nella memoria collettiva, non vedevamo una First Lady di così basso profilo dai tempi di Bess Truman e questo risale a quasi 80 anni fa”, ha affermato Katherine Jellison, storica dell’Università dell’Ohio la cui ricerca si è concentrata sulle first lady. Come Melania Trump, anche lady Truman cercava di tornare “alla sua base ogni volta che ne aveva l’occasione”, nel suo caso era Independence, nel Missouri. ”Semplicemente, le piaceva la sua realtà privata”, ha aggiunto Jellison.

Lo stesso sembra valere per Melania, che raramente va alla Casa Bianca nonostante abbia assunto personale per lavorare per lei nell’ala est. Ma se ogni matrimonio ha i suoi alti e bassi, scrive il New York Times, come per tante altre cose i Trump sono una categoria a parte. Tra l’altro Melania, sottolinea il giornale citando due fonti, “da anni preoccupata per la sicurezza della sua famiglia” è stata ‘”profondamente turbata’” dal tentato assassinio di Trump durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, lo scorso 13 luglio. Inoltre è stato “un momento particolarmente difficile per la coppia” il processo che Trump ha dovuto affrontare con l’accusa

di aver pagato un compenso a una pornostar, hanno spiegato altre due fonti.

Il risultato è che Trump ha iniziato a svolgere alcuni compiti che normalmente spettano a una first lady. Ed è quindi lui, non Melania, a scegliere l’illuminazione per la residenza della Casa Bianca, a riprogettare il roseto, ad accogliere i gruppi di turisti nell’ala est o a organizzare ricevimenti per il mese delle donne. Insomma lui si espande, lei rimpicciolisce, scrive New York Times.

I coniugi Trump, però, hanno un approccio comune alla carica pubblica ed entrambi sanno trarre profitto dalla loro visibilità. A gennaio, ad esempio, la First Lady ha lanciato il suo token di criptovaluta. “Puoi acquistare $Melania ora”, ha scritto sui social il giorno prima dell’insediamento del marito. C’è poi l’accordo che Melania ha stretto con Amazon per un valore di circa 40 milioni di dollari per realizzare un documentario “dietro le quinte” della sua vita da First Lady.

L’ultima volta che Melania è apparsa alla Casa Bianca è stata il Lunedì dell’Angelo, quando il 21 aprile ha presenziato al ‘White House Easter Egg Roll’. In precedenza il primo aprile, dopo che non si vedeva a Washington da settimane, era invece intervenuta al Dipartimento di Stato durante la cerimonia di premiazione degli International Women of Courage awards. Ma quando il primo gruppo di turisti è stato condotto attraverso l’ala est della Casa Bianca, è stato Trump a riceverli. “La First Lady ha lavorato duramente per rendere tutto perfetto”, ha detto il presidente americano al gruppo. Ma lei non c’era.

Durante il primo mandato di Trump, Melania ha restaurato il roseto, mentre ora il presidente vuole pavimentarlo e trasformarlo in un patio dove poter ricevere ospiti all’aperto. Inizialmente Melania era infastidita, poi lo ha accettato, come anche si è anche detta d’accordo sulla costruzione della sala da ballo che il presidente vuole alla Casa Bianca. Insieme ai funerali di Papa Francesco, il New York Times spiega che non è previsto che Melania accompagni il presidente nel suo tour in Medio Oriente la prossima settimana. E a segnare la distanza tra i due il giornale nota come, nel 55esimo compleanno della First Lady il 26 aprile, tornati a Newark di ritorno da Roma ognuno sia andato per la propria strada.