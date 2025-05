Cultura, Arianna Meloni: “La vogliamo libera, senza necessità di avere tessera Pd in tasca”

(Adnkronos) – ”La grande novità del governo Meloni è che noi vogliamo una cultura libera. Una cultura libera di esprimersi senza la necessità di avere la tessera del Pd in tasca”. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile segreteria politica Fdi, durante l’iniziativa ‘Spazio cultura’, organizzata dal partito a Firenze.

In un dibattito moderato dal direttore dellìAdnkronos Davide Desario, Arianna Meloni ha poi parlato di Donald Trump: “Ci ha abituato a modi poco convenzionali ma trovano il tempo che trovano. Guardiamo i fatti: Trump stravince, vince con il voto popolare”, vince per la crisi economica ma anche perché ”c’è una crisi culturale, quella dell’ideologia woke, la negazione dei valori fondamentali dell’essere umano”.

”Penso faccia bene a intervenire”. Per entrare ad Harvard i ”requisiti sono la religione, il colore della pelle, le tendenze sessuali. Se il ministro americano decide di finanziare l’università sulla base di altri requisiti penso sia una cosa giusta perché per entrare ad Harvard dovrebbe valere solo il merito e la capacità”.

Arianna Meloni ha poi voluto fare “gli auguri a Papa Leone XIV. Ieri è stata una giornata di grande emozione. Quando ha detto ‘il male non prevarrà’ è stato un messaggio di grande speranza. Sono stata contenta di sentire queste parole”.

”E’ giusto raccontare quel che si fa e la visione che stiamo portando avanti. Qualcuno dice ma lo fate a Firenze e sulla cultura, ma non è che state facendo un dispetto alla sinistra? Sia chiaro. Noi non facciamo le cose per far dispetto alla sinistra. Ma vorrei capire per quale principio la sinistra pensa di poter essere solo loro a parlare di cultura e solo loro a parlarne a Firenze…”, ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi. ”Se poi per caso qualcuno di sinistra si offende -ha sottolineato Donzelli durante il dibattito moderato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario- ce ne faremo una ragione e in qualche modo dormiremo lo stesso… La cosa che è insopportabile è pensare che qualcuno ritenga che esistano delle cose di proprietà solo della sinistra… E loro pensano che la cultura e Firenze siano di loro proprietà ma non è così, non sono di proprietà di nessuno ”.

“La cultura in Italia sta tornando finalmente libera e plurale e nel mondo della cultura bisogna dimostrare di essere capaci e portare risultati”. Lo ha detto il deputato Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, al convegno “Spazio cultura. Valorizzare il passato, immaginare il futuro”, promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al Teatro Niccolini di Firenze.