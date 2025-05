Movimento in zona viale Trento e Tieste, nell’immobile in disuso che è stato la sede storica di Aem. Sono iniziati i lavori di sgombero dell’immobile acquistato nei mesi scorsi dall’imprenditore piacentino Nicola Rigolli per trasformarlo – secondo i progetti inizali – in una moderna struttura ricettiva, che andrà ad arricchire l‘offerta di ospitalità della città con circa cento camere e spazi comuni.

L’imprenditore è a capo di Acade Spa, azienda affernata nell’industria dei serramenti in ambito internazionale, con sede a Castelvetro.

L’ex sede di Aem è stata oggetto di un’asta scaduta lo scorso 23 gennaio a cui era pervenuta una sola offerta, per un prezzo onnicomprensivo di € 726.100,00, da parte di ERMES S.r.l., con sede a Castelvetro Piacentino.



Il Sindaco Andrea Virgilio aveva espresso soddisfazione per l’esito dell’evidenza pubblica: “Quella che si è chiusa – aveva dichiarato – è un’operazione che consentirà non soltanto di recuperare e riqualificare la vecchia sede di AEM, che ricordiamo era in disuso ormai da oltre tre anni, ma anche di valorizzare un comparto cittadino che potrà ulteriormente crescere e svilupparsi”.

Vicino alla stazione ferroviaria e a quella dei pullman e a due passi dal centro storico, inizialmente per l’immobile era stato ipotizzato un riuso per uffici pubblici (Comune e Provincia), ma gli alti costi di ristrutturazione avevano dissuaso gli enti.

