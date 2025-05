Ibiza Altea esclusa dall’Isola dei Famosi, mistero svelato: “Ecco perché non posso partecipare”

(Adnkronos) –

Ibiza Altea è stata esclusa dal cast dell’Isola dei Famosi. La modella e attrice italo-americana era tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del reality show condotto da Veronica Gentili, ma durante la diretta della prima puntata è stata annunciata la sua esclusione. A spiegare il motivo è stata la stessa Ibiza, che sui social ha comunicato, con grande dispiacere, la fine della sua avventura.

“Cara isola dei famosi, questa volta non ci incontreremo come avrei voluto”, ha esordito così la 26enne nel post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il motivo della sua esclusione è legato alla partecipazione ‘in contemporanea’ in un altro reality show: “A causa dell’uscita contemporanea di un altro reality, non potrò far parte di questa avventura straordinaria. Per me, che avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti e mostrare la mia forza, mentale e fisica, non è un addio, ma solo un arrivederci. Se il destino lo vorrà, ci rivedremo”, ha aggiunto.

“Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno supportata in questi giorni. Non mi aspettavo tanto affetto, tanta curiosità, tanto desiderio di conoscermi meglio. È stato bello, sorprendente, e vi sono veramente grata”, si legge ancora.

“Mi dispiace – continua Ibiza – aver deluso alcuni di voi, ma la delusione più grande è stata per me stessa. Vedevo questa opportunità come un sogno… e svanire così, all’improvviso, non è stato facile”. “Ma non mollo”, ha aggiunto a corredo di due scatti realizzati proprio in Honduras, dove si trovano gli altri naufraghi. “Anzi, come dice sempre mia mamma: ‘What doesn’t kill you makes you stronger'”, ha concluso.

La carriera di Ibiza Altea inizia all’età di 14 anni, recitando per la prima volta nella serie tv Disney Alex & Co. Negli anni ha preso parte a diverse fiction, tra cui Un Passo dal cielo e Il cacciatore. Inoltre, come modella, ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie. Ora sta studiando Benessere animale all’università per inseguire il suo sogno; Ibiza vorrebbe aprire un negozio di pet show di lusso in pieno stile americano. La vita l’ha messa davanti a grandi difficoltà, ma Ibiza non si è mai arresa e l’Isola sarebbe un’altra sfida da affrontare. Non teme nulla.