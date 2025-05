Giro d’Italia, Tarling vince seconda tappa. Roglic in maglia rosa

(Adnkronos) –

Joshua Tarling vince la seconda tappa del Giro d’Italia, una cronometro individuale di 13,7 km con partenza e arrivo a Tirana. Il britannico della Ineos completa il percorso in 16’07” precedendo di 1″ lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e di 3″ l’australiano Jay Vine (Uae team Emirates). Quarto posto per il migliore degli italiani Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), staccato di 6″. Roglic conquista la maglia rosa di leader della Corsa, togliendola per un solo secondo al vincitore di ieri, il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Domani terza frazione, l’ultima in Albania, 160 km con partenza e arrivo a Valona.