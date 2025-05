MotoGp, oggi il Gp di Le Mans: orario e dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) – È il grande giorno del Gp di Le Mans. Oggi, domenica 11 maggio, si corre in Francia per il sesto appuntamento della MotoGp. Dopo il successo da record di Marc Marquez nella gara sprint (tornato leader del Mondiale), sarà la Yamaha di Fabio Quartararo a scattare dalla pole position nel Gp di casa. Dietro di lui, i fratelli Marquez: Marc (Ducati) secondo, Alex (Team Gresini) terzo. Solo sesto Pecco Bagnaia sull’altra Ducati (caduto nella sprint), dietro la Ducati Gresini di Femin Aldeguer e la Ktm di Maverick Vinales.

La classifica del Mondiale vede ora Marc Marquez di nuovo in testa con 151 punti, davanti al fratello Alex (149) e a Pecco Bagnaia (120). Ecco il programma del Gp di Le Mans di oggi, domenica 11 maggio:

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Ore 14: MotoGP – gara

Il Gp di Francia, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il Gp sarà visibile in diretta integrale su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGp (208), ma pure in streaming su Now e Sky Go. La gara di oggi sarà visibile anche in differita su Tv8.