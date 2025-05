Turismo, Ttg e Inout 2025 tornano protagoniste alla Fiera di Rimini ad ottobre

(Adnkronos) – Un nuovo scenario si apre sull’orizzonte del turismo e dell’ospitalità. Dall’8 al 10 ottobre 2025, Ttg Travel Experience e InOut | The Hospitality Community, organizzate da Italian Exhibition Group, tornano protagoniste alla Fiera di Rimini, pronte a riunire l’intero ecosistema turistico e dell’hospitality in un’unica grande piattaforma dove si costruiscono relazioni, si generano idee e si definiscono le nuove coordinate dell’accoglienza contemporanea. Il tema portante della 62ª edizione della manifestazione, “Awake To a New Era”, è più di uno slogan: è un invito urgente a prendere coscienza dei cambiamenti profondi che stanno trasformando il turismo mondiale. Il mondo post-pandemico, l’accelerazione digitale, le nuove esigenze dei viaggiatori sempre più attenti a esperienze autentiche, rigeneranti e sostenibili impongono una nuova mentalità.

In questa cornice, Ttg Travel Experience e InOut | The Hospitality Community si confermano il punto di incontro per l’intera filiera del turismo organizzato, dove buyer nazionali e internazionali dialogano con tour operator, enti del turismo, destinazioni e strutture ricettive. Tra le novità di quest’anno: My Agenda by Ttg, piattaforma avanzata di matching tra domanda e offerta che dà ai buyer nazionali e internazionali la possibilità di interagire con i seller italiani ed esteri; e la crescita di Ttg Next Start Up, il distretto dedicato a giovani realtà che stanno cambiando il settore attraverso soluzioni tecnologiche, mobilità sostenibile, esperienze digitali e nuovi modelli di servizio. A completare l’offerta, anche un ampliamento delle aree dedicate al turismo termale e nautico, come comparti in forte fermento.

In perfetta sinergia con Ttg Travel Experience, InOut | The Hospitality Community si conferma l’appuntamento imprescindibile per chi progetta, arreda e rinnova gli spazi dell’accoglienza. Hotel, catene alberghiere, architetti, designer, general contractor, campeggi, stabilimenti balneari e aziende di costruzione troveranno le soluzioni più avanzate per un’ospitalità che mette al centro benessere, funzionalità e sostenibilità. Tre i focus principali dell’edizione 2025: il well-being, con due padiglioni dedicati a un approccio olistico che integra wellness, rigenerazione fisica e mentale, sport e food, come elemento essenziale di una vacanza all’insegna del benessere; sport & fitness, sempre più presenti nell’esperienza turistica moderna; e la tecnologia, protagonista dell’ospitalità smart pensata per semplificare la vita tanto agli ospiti quanto ai gestori: check-in e check-out con un tap, controlli vocali in camera, domotica intelligente, intelligenza artificiale al servizio dell’esperienza e dell’efficienza.

“I paradigmi del passato non bastano più per interpretare la complessità del presente: il turismo deve sapersi trasformare. ‘Awake To a New Era’ è il simbolo di questo risveglio collettivo, una nuova consapevolezza che coinvolge l’intera filiera, chiamata a ridefinire approcci e dinamiche in un mondo in costante trasformazione”, spiega Gloria Armiri, Group Exhibition Manager di Ttg Travel Experience e InOut | The Hospitality Community.

In quest’ottica, si inseriscono le novità 2025, dai contenuti espositivi alla logistica: il collegamento aereo diretto Roma-Rimini, organizzato da IEG e operato da Luxwing dal 7 al 10 ottobre semplifica l’accesso alla fiera per buyer e professionisti del settore, ottimizzando tempi e occasioni di business, e rappresenta una scelta strategica per sostenere la crescita delle presenze estere, aumentate del 15% nell’ultima edizione, un dato che testimonia la crescente attrattività internazionale di Ttg e InOut. Una modalità di viaggio che si aggiunge a tutte le altre già disponibili, tra cui quella in treno. All’interno del quartiere fieristico di Rimini, infatti, si trova la Stazione Ferroviaria di Riminifiera, sulla linea Milano-Bari, a 50 metri dall’Ingresso Sud e attiva nelle giornate di manifestazione.