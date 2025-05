Sabato 17 maggio anche in provincia di Cremona torna l’iniziativa “Dona una spesa”, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica promossa da Conad Centro Nord. L’iniziativa coinvolge le province lombarde grazie alla collaborazione dei Centri di Servizio per il Volontariato e delle associazioni del territorio impegnate sul fronte della povertà e assistenza.

Nella giornata di sabato, nei punti vendita Conad Centro Nord che aderiscono all’iniziativa, saranno presenti i volontari delle associazioni del territorio che consegneranno ai clienti un sacchetto da riempire con generi non deperibili necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in situazione di povertà: olio, tonno, legumi, carne in scatola, pasta, farina, biscotti, merendine, zucchero, alimenti per bambini ma anche prodotti per l’igiene personale.

Ogni cittadino può fare qualcosa per aiutarle, trasformando un gesto quotidiano come la spesa in un gesto di solidarietà: i prodotti raccolti saranno messi a disposizione delle famiglie bisognose tramite i servizi attivati dalle associazioni che anche quest’anno hanno scelto di aderire all’iniziativa e che quotidianamente operano a fianco di chi si trova in difficoltà.

Lo scorso anno sono stati 10.755,72 i chilogrammi di prodotti Conad donati grazie alla raccolta alimentare “Dona una spesa” nelle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia in cui CSV Lombardia Sud ETS è presente.

IN PROVINCIA DI CREMONA:

CONAD CASALMAGGIORE – VIA REPUBBLICA 2 – CASALMAGGIORE

CONAD CREMA – VIALE REPUBBLICA 20/22 – CREMA

CONAD SUPERSTORE CREMA – VIA DEL MACELLO 19 – CREMA

SAPORI&DINTORNI CREMONA MARCONI – PIAZZA MARCONI 15/A – CREMONA

CONAD CREMONA – VIALE PO 119 – CREMONA

CONAD OFFANENGO – VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 6 – OFFANENGO

CONAD PIADENA – VIA FERRARIS 1 – PIADENA

CONAD SPINO – VIA MONSIGNOR QUAINI 18 – SPINO D’ADDA

CONAD VAILATE – VIA I MAGGIO 5 – VAILATE

