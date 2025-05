Meraviglia Musetti, batte Zverev e vola in semifinale agli Internazionali

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti vola in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 14 maggio, ha battuto il tedesco Alexander Zverev in due set con il punteggio di 7-6 (1), 6-4 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Ora, nell’ultimo atto, del torneo, Musetti affronterà Carlos Alcaraz, che in mattinata ha superato Jack Draper.

Con Musetti in campo, c’è la certezza che possa succedere qualunque cosa. E così, quando il Centrale si riempie per il match tra Lorenzo e Zverev, sulle tribune aumenta la speranza che alla fine, l’azzurro, potrebbe farcela davvero. Anche se davanti a sé ha il numero due del mondo e campione in carica degli Internazionali, un amante della terra, che a Roma arriva dopo un periodo di alti e bassi, l’unica vera costante della sua carriera. Musetti però entra in campo determinato: scorre bene sul campo, colpisce di dritto e illumina il Foro con il suo rovescio a una mano, una razza purtroppo in estinzione, ma una bellezza per gli occhi. Zverev però, quando ha l’opportunità, sa fare male: Sascha si prende d’improvviso tre palle break, Lorenzo resiste per due volte, si arrende alla terza. Il toscano alza gli occhi al cielo, guarda gli spalti, si carica. Si prende gli applausi con una splendida palla corta, sorprende il tedesco con un lob. Rimane incollato all’avversario, poi si porta una mano all’orecchio, chiama a raccolta i suoi tifosi. Perché per lui, molto più emotivo del suo collega Jannik, quel sostegno è vitale.

Zverev però, che nei giorni scorsi si era lamentato di campi e palline, non sembra avere problemi al servizio. Il tedesco mette in campo le prime e tira forte, rendendo il lavoro di Musetti molto complicato. Lorenzo si concede un gesto di stizza, getta una pallina in tribuna, scarica un po’ di tensione. E colpisce. All’ottavo game si prende due palle break, trasforma la prima e fa esplodere il Centrale. Zverev, per la prima volta nel match, va sotto e sente la pressione, ma ancora un volta il servizio lo tira fuori dai guai. Poi il tedesco alza il livello della sua risposta, e si prende altre due palle break. Musetti annulla la prima, cede alla seconda. Ma Lorenzo non si arrende. Al game successivo annulla tre match point e piazza il controbreak, portando la partita al tie break. Il vento ora è cambiato. L’azzurro vola subito sul 5-0, con due palle corte che Sascha si sognerà stanotte, e conquista il primo set 7-6.

Il secondo set si apre con il punto del torneo. Zverev prova una palla corta, Musetti risponde con un ‘bacio’ alla pallina che oltrepassa a malapena la rete, ma il tedesco ci arriva e trova un lob che si stampa sulla linea, prendendosi gli applausi di un Centrale incredulo e in estasi. È tennis nella sua forma più bella e pura, che prende vita nelle racchette di due tra i giocatori più forti al mondo. Ma Lorenzo, che da poche settimane ha festeggiato il primo ingresso in top ten della carriera, non si addormenta sugli allori, perché sa che per prendersi la semifinale serve qualcosa in più. Sale a rete, lascia andare il suo, bellissimo, rovescio. Continua a variare i suoi colpi, per non dare ritmo all’avversario, in difficoltà soprattutto sulle palle alte. I game passano, l’equilibrio non si spezza.

Poi arriva il nono gioco. Musetti bacia la linea laterale, nemmeno a dirlo, con il rovescio e si prende una palla break. La palla corta con cui la trasforma, piazzando così il sorpasso, è l’apoteosi di chiunque ami il tennis. Quando Musetti firma lo schiaffo al volo che chiude il match, conquistando il secondo set 6-4, allarga le braccia e urla. E forse urla che, finalmente, è arrivato il suo momento. (di Simone Cesarei)