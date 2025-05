Bilancio Ue, Lupo “Priorità sviluppo e lotta a disuguaglianze”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Superare il tetto dell’1% del contributo sul Pil degli Stati membri e potenziare il debito comune per le sfide attuali e quelle prossime è la chiave per il futuro”. Lo dichiara l’eurodeputato del Partitodemocratico, Giuseppe Lupo, in vista della proposta sul prossimo bilancio pluriennale dell’ Unione europea che la Commissione presenterà nei prossimi mesi. ”È necessario rafforzare i programmi Erasmus e quelli della ricerca, aumentare gli investimenti comuni”, ha aggiunto.

