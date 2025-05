Questa settimana, il magazine di promozione turistica “I gioielli sotto casa”, condotto da Piero Brazzale, ci porta nel cuore della provincia di Verona, alla scoperta di un autentico scrigno di bellezze naturali, storia e cultura: Bussolengo. L’appuntamento è come sempre giovedì alle ore 20:30 su CR1 – Canale 19.

Incorniciato dal fiume Adige e dalle dolci colline veronesi, Bussolengo si presenta come un crocevia perfetto tra la città di Verona e il lago di Garda, offrendo un mix unico di paesaggi, opportunità di svago e ricchezza culturale. Fin dall’antichità, il suo territorio ha rappresentato un punto strategico per i commerci e il turismo, oggi reso ancora più attrattivo dalla presenza di vivaci poli commerciali, ideali anche per lo shopping durante le giornate meno soleggiate.

Non mancherà uno sguardo alla spiritualità e all’arte con la visita alla Chiesa di San Rocco, un piccolo gioiello risalente a prima del 1500. All’interno, oltre trenta opere pittoriche testimoniano il passaggio dal gusto gotico al Rinascimento, con influenze riconducibili alla scuola di Mantegna. Un luogo intimo e suggestivo, dove fede e bellezza si fondono in un’atmosfera senza tempo.

Non perdete l’appuntamento con la bellezza del territorio italiano raccontata da vicino. “I gioielli sotto casa”, giovedì alle 20:30 su CR1 (Canale 19), questa settimana vi porterà a Bussolengo.

© Riproduzione riservata