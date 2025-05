È un ricco e articolato insieme di iniziative quello che il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, che ha sede a Cremona, propone in occasione dell’edizione 2025 dell’Art Week cittadina, una manifestazione che attraverso installazioni, mostre, eventi e incontri, trasforma la città per dieci giorni, dal 24 maggio al 2 giugno, in un punto di riferimento per la sperimentazione e la cultura, promuovendo il dialogo tra l’arte contemporanea e il patrimonio storico-artistico cittadino.

Lo stesso Dipartimento sarà sede espositiva di alcune delle opere d’arte comprese nel ricco paniere dell’art week, in particolare un’installazione video inedita di Stina Fors e alcune sculture di Trisha Baga.

Per quanto riguarda gli eventi promossi dal Dipartimento, si inizia lunedì 26 maggio con la conferenza dell’artista Flavio Favelli (Firenze, 1967) in dialogo con la professoressa Sara Fontana, docente di storia dell’arte contemporanea, sulla sua opera Gli Angeli degli Eroi. Un wall painting (2014-2025), un elenco di oltre 170 nomi dei militari italiani caduti nelle missioni di pace dal 1950 a oggi, immaginato come un grande dipinto murale.

A seguire, giovedì 29 maggio avrà luogo la tavola rotonda Plasticart. Idee e materiali sintetici nelle opere contemporanee, nella quale le opere in plastica di Carla Accardi, Alberto Burri, Gino Marotta, Franco Mazzucchelli e Pino Pascali verranno presentate da prospettive diverse, dal contesto in cui vennero realizzate tra gli anni Cinquanta e Sessanta ai problemi conservativi e di restauro che esse pongono, oggi e in futuro, a restauratori, collezionisti e studiosi.

Alla tavola rotonda partecipano personaggi di spicco del panorama dall’arte contemporanea, da Iolanda Ratti, conservatrice del Museo del Novecento di Milano, che si soffermerà sul restauro di Giraffa artificiale (1973, polimetilmetacrilato) di Gino Marotta e su altre opere in materiali sintetici del museo milanese, a Marta Pierobon, artista, la quale affronterà l’opera che ha realizzato appositamente per questa edizione della Cremona Art Week.

Marco Malagodi, docente di Diagnostica per i Beni Culturali all’Università di Pavia prenderà in esame, da una diversa prospettiva, l’insieme dei materiali sintetici e le classi di resine impiegate nell’arte contemporanea come nuovi supporti trasparenti, lucidi e facilmente reperibili, mentre Sara Fontana, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Pavia, ne metterà in rilievo gli usi e i significati espressivi e artistici.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Leonardo Merlini, caposervizio di Askanews e prestigiosa firma di numerose testate tra cui “Internazionale”, “Minima&Moralia”, “Exibart”, “Nova Express”.

Accanto a questi eventi sono previste altre attività collaterali come la visita guidata alle collezioni degli strumenti musicali e dei rulli per autopiano (con il professor Massimiliano Guido il 31 maggio; ma anche nei giorni del 25 maggio e 1 giugno), mentre il 31 maggio si terrà il concerto di autori napoletani del Seicento di Luca D’Abate su organo Aveta.

Il 30 maggio, invece, sarà aperto alle visite guidate con la professoressa Elena Mosconi l’Archivio Ugo Tognazzi, che ospita una collezione di materiali legati all’attività dell’attore cremonese.

Durante tutto il periodo dell’Art Week (24 maggio – 2 giugno) saranno inoltre visibili, nella sede del Dipartimento, nel palazzo Vidoni (Via Manzoni, 2) e nelle vetrine del centro storico cittadino, 155 ritratti di universitari cremonesi realizzati dal Collettivo 50 millimetri: un progetto artistico studentesco di mostra diffusa dal titolo Alla faccia degli universitari, finalizzato a rendere visibile nel cuore del tessuto urbano la presenza dei giovani. Ai ritratti sono abbinati dei QR code che permettono di ascoltare brevi testimonianze audio dei ragazzi.

