Il report realizzato anche quest’anno dall’Osservatorio RSA della Fnp-Cisl fotografa una situazione sempre più difficile: in Lombardia il costo medio di un posto letto in RSA ha raggiunto i 2.236 euro al mese, confermando un aumento continuo che incide pesantemente sulle famiglie. È l’ennesima conferma di un sistema in sofferenza, sia per gli utenti sia per le strutture, che si trovano a fronteggiare costi di gestione sempre più alti senza un sostegno adeguato. Continuare ad aumentare le rette non è più sostenibile: per la maggior parte dei lombardi, accedere a una RSA è ormai diventato impossibile.

Lo scorso martedì abbiamo ottenuto dalla giunta regionale l’impegno a confrontarsi con il Governo per individuare soluzioni normative e risorse dedicate, oltre all’avvio di un’analisi specifica della normativa di settore, dei bisogni degli ospiti, delle prestazioni e degli standard gestionali. È un primo passo per costruire risposte più appropriate e personalizzate per chi vive con demenza.

In occasione della discussione sul bilancio regionale 2025 avevamo proposto un emendamento per stanziare 30 milioni di euro a favore delle RSA, ma è stato bocciato da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Siamo però riusciti a ottenere un finanziamento di 6 milioni di euro sul biennio 2026/2027 per la formazione del personale Asa e Oss, deliberato dalla giunta lo scorso aprile. Una misura che risponde a una delle urgenze più forti delle strutture, alle prese con una grave carenza di personale qualificato.

Nella nostra provincia la situazione è particolarmente grave: le liste d’attesa sono aumentate del 28% rispetto al 2023, nonostante un numero di posti letto superiore alla media regionale. L’ultima delibera regionale del 30 aprile evidenzia una media di 517 posti accreditati ogni 10mila abitanti over 75 in Lombardia.

In provincia di Cremona siamo sopra i 1500, ma con forti differenze: nel cremonese si superano i 1000 posti ogni 10mila abitanti over 75, mentre nel Cremasco si arriva a 450. Numeri che indicano una forte pressione anche da fuori provincia e un problema che, se non affrontato, è destinato ad aggravarsi.

Matteo Piloni, consigliere regionale Pd

