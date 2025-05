ROMA (ITALPRESS) – “Senza invasioni di campo, auspico una discontinuità significativa nel modo di stare insieme, di generare armonia e seguire obiettivi comuni”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina, in vista delle elezioni al Coni.

xi2/glb/mca2