Ai baristi le multe, in cortile Federico II le sedie slegate del Comune

Due giorni fa, l’arrivo a una ventina di titolari di pubblici esercizi di Cremona, delle sanzioni amministrative pari a 454 euro per aver lasciato slegate di notte le sedie dei rispettivi plateatici, elementi di potenziale pericolo in occasione delle risse e dei litigi che avvengono dopo gli orari di chiusura dei locali. Nelle ore successive alla diffusione della notizia, c’è però chi ha fatto notare che anche il Comune di Cremona, che ha comminato le multe, non ha legato le sedie accatastate in cortile Federico II, dove si stanno svolgendo i concerti delle orchestre giovanili.

Un’incongruenza che ha scatenato l’ironia, ma anche la collera di tanti commentatori, di persona ma soprattutto via social, dove il video di un passante postato su Non sei Cremonese se… è diventato virale.

© Riproduzione riservata