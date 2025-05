Dopo aver toccato numerose città italiane con quasi 60.000 consulti medici gratuiti effettuati dal 2018 a oggi, il Tour della Salute torna con una nuova edizione e riparte da Cremona, unica tappa lombarda del 2025. L’appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 maggio, al Parco al Po, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Anche Confcommercio Sport & Wellness Provincia di Cremona sarà tra i protagonisti dell’evento. Il gruppo, nato nel 2023 all’interno di Confcommercio, rappresenta oltre 50 realtà territoriali tra associazioni sportive, imprese e professionisti del benessere, impegnati a promuovere salute, prevenzione e cultura del movimento.

“Una bellissima iniziativa gratuita a disposizione dei cittadini per fare prevenzione” commenta Massimo Ghezzi, presidente di Confcommercio Sport & Wellness Provincia di Cremona. “Inoltre, questa iniziativa potrà essere utilizzata anche dalle società sportive per i propri atleti. L’attività sportiva, unita a una sana alimentazione – come è stato sottolineato anche dai relatori in conferenza stampa – sono gli unici strumenti per il proprio benessere e per il risparmio dei cittadini sulla sanità pubblica. Come Confcommercio Sport e Wellness, siamo felici di essere al fianco del Tour della Salute che si terrà il 17 e 18 maggio al Parco del Po”.

Il Tour della Salute è il primo evento itinerante multidisciplinare dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. L’iniziativa è promossa da ASC Attività Sportive Confederate, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) e di Regione Lombardia, oltre al supporto scientifico di numerose società mediche.

Nel villaggio della salute saranno presenti ambulatori per visite cardiologiche, reumatologiche, psicologiche, nutrizionali, valutazioni dell’equilibrio, test audiometrici e uno sportello dedicato alla salute orale. Previsti anche colloqui con un medico veterinario e dimostrazioni sportive con il coinvolgimento diretto del pubblico.

© Riproduzione riservata