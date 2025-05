“Musicisti a tavola dalla A alla Z” (LudoLibri edizioni) è il titolo del libro di Roberto Codazzi, critico e direttore artistico del Museo del Violino dove oggi pomeriggio è avvenuta la presentazione a cura della libreria Cremonabooks. Una galleria di aneddoti che legano i protagonisti della musica – dalla A di Abbado alla Z di Zucchero – che raccontano il mondo della musica con lo sguardo divertito anche quando si tratta di mostri sacri della lirica. Come per Maria Callas, dopo che, ospite a cena di Marlene Dietrich le chiese candidamente “Buono questo brodo, che dado usa?”, mentre la leggendaria attrice aveva tenuto sul fuoco per cinque ore chili di carne di manzo secondo una sua ricetta segreta che forse contemplava anche un goccio di cognac.

È solo uno dei tantissimi aneddoti taccolti da Codazzi, instancabile esploratore di mondi “altri” legati ai grandi musicisti della storia, dedica al rapporto tra i campioni della musica e il cibo. Una passione strettissima e trasversale, non solo riservata a Rossini, da sempre considerato il compositore gourmet per antonomasia, ma anche a musicisti della scena pop e rock.

Geni del pentagramma ma anche golosoni e ghiottoni sempre alla ricerca di piatti tipici e ricercati, oltre che bevitori o addirittura appassionati produttori di vini pregiati. Un mondo a parte e tutto da scoprire, certamente più curioso e inedito rispetto alla meraviglia delle grandi opere che questi artisti hanno consegnato alla storia. In molti casi è anche un modo per conoscerli meglio e più da vicino, visto che, come diceva il filosofo Feuerbach “noi siamo quello che mangiamo”.

La pubblicazione, edita da LudoLibri, ha una prefazione di Marco G. Malacrida e fa seguito al libro Libiamo ne’ lieti calici che lo stesso Roberto Codazzi ha dedicato qualche anno fa interamente alle passioni enogastronomiche di Giuseppe Verdi.

