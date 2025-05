Tajani “L’Italia è impegnata per favorire la pace a Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo facendo tutto ciò che è possibile per favorire la pace, sostenendo l’azione dei paesi arabi, fin dall’inizio. Sono stato in Egitto recentemente, continuiamo a parlare continuamente con tutti i Paesi che possono fare una mediazione, l’azione diplomatica dell’Italia è incessante per la pace e per aiutare anche la popolazione civile”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine della presentazione della seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina, sulla situazione a Gaza.

