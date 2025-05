Kimono, carpe e katane, ma anche bonsai, corsi di calligrafia, cibo e origami, Il Giappone e la sua cultura invade CremonaFiere con la quarta edizione del Japan Show e Italian Koi Expo – campionato internazionale di carpe giapponesi. Una due giorni in cui non mancheranno focus su diversi settori e aspetti del mondo nipponico. Dall’artigianato alle specialità gastronomiche, il benessere, passando per arte e design. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma eventi di alto livello, sviluppato in collaborazione con associazioni culturali e professionisti della materia.

Ilaria Seghizzi, event manager di CremonaFiere della kermesse: “La manifestazione effettivamente sta crescendo, siamo alla quarta edizione e anno dopo anno abbiamo avuto un aumento, sia dal punto di vista espositivo che di pubblico, ma anche di eventi che mettiamo in programma e di cose che vengono presentate, proprio tutto sulla cultura giapponese. Abbiamo tanti espositori, le attività da fare sono tantissime, dai workshop, laboratori, una persona che viene con la famiglia può appunto stare qua tutta la giornata, perché oltre ad avere diverse attività come gli origami, piuttosto che il kusodama o il bonsai, insomma ci sono tante cose da fare, si può anche mangiare perché ci sono tanti track food proprio solo con specialità tipiche giapponesi”.

Protagonista di questa edizione, la famiglia e le sue tradizioni. Continua Seghizzi: “Quest’anno la novità è che abbiamo voluto rappresentare un po’ quella che è la famiglia, la realtà della casa giapponese, infatti all’ingresso potrete ammirare una mostra dedicata alla festa del Koinobori, che è una festa che celebra la nascita dei bambini, viene esplicata attraverso queste carpe, questi pesci che sono simbolo di forza, di buon auspicio per la crescita sana e forte dei ragazzi”.

Lorenzo Scaratti

