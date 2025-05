Gravissimo incidente, oggi pomeriggio verso le 17 lungo le strade della provincia di Piacenza. Una donna di 45 anni di Cremona è morta e altre sei persone sono rimaste ferite in uno scontro tra un’auto e una motocicletta in località Corte Secca, nel comune di Monticelli.

Il conducente della macchina, su cui viaggiavano cinque persone, stava effettuando una manovra di svolta per immettersi in una strada laterale quando ha impattato contro la moto guidata dalla cremonese, che stava percorrendo la strada provinciale 46 nella direzione opposta di marcia. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo alla donna. Il primo a soccorrerla è stato il marito, che viaggiava su un’altra motocicletta e che è rimasto ferito in seguito ad una caduta.

Sul posto sono arrivati l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli, i vigili del fuoco e l’auto medica del 118 dell’ospedale di Cremona.

Feriti in modo lieve gli occupanti dell’auto, quattro uomini e una donna. Ad effettuare i rilievi sono stati i carabinieri di Caorso e Monticelli.

