Morto a 31 anni Werenoi, il rapper campione di vendite in Francia

(Adnkronos) – Lutto nel mondo della musica francese. Werenoi, pseudonimo di Jeremy Bana Owona, rapper francese di origini camerunensi, è morto all’età di 31 anni. Ad annunciarlo è il suo produttore, noto come “Babs”. “Riposa in pace fratello mio”, scrive sui social, confermando la notizia secondo cui il rapper è stato ricoverato ed è morto in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio.

Di lui si dice che fosse una persona molto riservata. Non era solito rilasciare dichiarazioni su sé stesso e sulla sua famiglia. A parlare per lui è la sua musica: nel 2024 è stato l’artista che ha venduto di più in Francia superando perfino la donna dei record Taylor Swift. Classe 1994, è cresciuto a Montreuil in una famiglia di origine camerunese, nel 2023 è stato eletto la rivelazione maschile dell’anno alla cerimonia di Les Flammes, i riconoscimenti musicali francese.

Nel 2021 ha pubblicato la sua prima canzone, ‘Guadalajara’. Nel 2023, dopo aver pubblicato ‘Carré’, ‘Telegram’ e ‘Telegram 2’, il rapper continua a fare incetta di successi con il suo album ‘Pyramide’. L’anno successivo, nel 2024, ha pubblicato ‘Pyramide 2’, con cui ha scalato tutte le classifiche. L’ultimo album del rapper, uscito quest’anno, è ‘Diamant noir’.