Si chiama “Da Zero a Mille”: è la mattinata speciale che si è tenuta al centro CR2 Sinapsi di Cremona. Nel convegno “Insieme per un futuro a sostegno delle famiglie” si è parlato di tanti temi: dell’aumento dell’incidenza della disabilità e della lettura dei bisogni speciali; di integrazione socio-sanitaria e di povertà educativa in famiglie con culture diverse.

L’iniziativa, molto partecipata soprattutto da addetti e addette del settore, è inserita nel progetto “Il Tempo dell’Infanzia” del Comune di Cremona.

Ad arricchire il programma, le testimonianze che rappresentano le tre azioni del progetto Da Zero a Mille, sviluppate dal 2022 ad oggi sui territori di Brescia, Cremona e Mantova. Per Brescia i nidi sanitari aziendali, per Mantova l’outdoor education, per Cremona esperienze di tipo multidisciplinare e multi luogo per accrescere la relazione genitore-figlio e la genitorialità consapevole.

© Riproduzione riservata