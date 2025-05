180 km, oltre 170 partecipanti e 4 ore di gara sono stati una sola parte dello spettacolo della 58^ edizione del circuito del porto Trofeo Arvedi. Il cambio di location non ha intaccato il livello della gara internazionale, vinta Zak Erzen, diciannovenne sloveno della Bahrain Victorious Development, secondo Christian Fantini della Solme Olmo, battuto nello sprint finale e a chiudere il podio Lorenzo Cataldo della Gragnano Sporting Club.

Una gara segnata dal bel tempo, dalla grande affluenza di pubblico presente in via Acquaviva, sede di partenza e arrivo della manifestazione. Un Trofeo Arvedi che per quasi tutta la sua durata ha avuto un grande padrone, Kyrylo Tsarenko, ucraino della Solution Tech Vini Fantini. Il venticinquenne ha fatto parte della fuga a cinque che ha preso il via dopo quattro giri dall’inizio, insieme a lui Andrea Chiarucci (Gragnano Sporting Club), Gabriele Rausa (Area Zero Caffè Mokambo) ed la coppia della Rime Drali composta da Tommaso Daniel e Francesco Sangalli. Il vantaggio arriva a due minuti abbondanti sino a cinque giri dalla conclusione, quando si rompe l’accordo e ad approfittarne è Tsarenko che prende il largo da solo contro tutto il gruppo, che nel frattempo riassorbe gli attaccanti. Tsarenko dà vita ad un finale emozionante e solo la veemenza del gruppo permette di cucire sull’ucraino a quattrocento metri dalla conclusione con il gruppo che allo sprint premia lo sloveno Erzen.

Zak Erzen (Bahrain Victorius Development Team): “Ringrazio la squadra che ha fatto un grande lavoro tutto il giorno ed in particolare nel finale, mettendomi nelle condizioni migliori per disputare uno sprint difficile ed affollato. Vincere ed imporsi nel classico Circuito del Porto è motivo di grande orgoglio e consente di mettersi particolarmente in evidenza nello scenario internazionale. Non è stata un corsa difficile dal punto di vista altimetrico ma il circuito si è rivelato nervoso e la distanza si è fatta sentire. Sono molto contento”.

Rossano Grazioli (Presidente Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi): “Organizzare eventi sportivi di questo livello è senza dubbio complesso. Farlo con collaboratori competenti ed appassionati ed un’amministrazione comunale come quella di Cremona così vicina a noi rende tutto molto più agevole e permette di far crescere la nostra corsa. La diretta televisiva si è rivelata ancora una volta uno strumento speciale di promozione e valorizzazione del Circuito del Porto. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri collaboratori, in corsa e fuori, ed in particolare all’area tecnica coordinata da Antonio Pegoiani ed alla segreteria”.

Luca Zanacchi (Assessore allo Sport Città di Cremona): “Una festa dello sport a pedali che ha infiammato la grande passione dei cremonesi per questo sport. Per tutto questo dobbiamo ringraziare il Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi, la Polizia Municipale, le associazioni ed i numerosi volontari molto attivi come sempre”.

Antonio Pegoiani (Direttore di Organizzazione Circuito del Porto): “Abbiamo assistito ad una corsa molto bella ed entusiasmante sin dall’avvio. D’altronde con un campo di partenti come quello che siamo riusciti a portare a Cremona, con devo team, continental ed atleti di spicco internazionale non poteva essere altrimenti. Una corsa che si colloca stabilmente nella cerchia ristretta degli appuntamenti internazionali in Italia di maggior rilievo. Un ringraziamento speciale da parte mia agli staff tecnici, specialmente quelli che in corsa ne hanno garantito la perfetta regolarità. Ed alla segreteria che tanto lavora sin dall’inverno sia nei rapporti con le squadre che in quelli istituzionali”.

Venerdì 23 maggio alle ore 22:00 CR1 trasmetterà uno speciale sul 58° Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi grazie alla collaborazione del Team Rodella.

ORDINE D’ARRIVO

km 180 in 3h 46’34 media/h 47,668

1 ERZEN Zak Slo – Bahrain Victorious Development

2 FANTINI Christian Solme Olmo

3 CATALDO Lorenzo Gragnano Sporting Club

4 FLANAGAN Liam Usa-TeamSkyline

5 FORTIN Filippo Solution Tech Vini Fantini

6 BIONDANI Riccardo General Store Essegibi F.lli Curia

7 QUADRIGLIA Davide Biesse Carrera Premac

8 VIVIANI Attilio Solution Tech Vini Fantini

9 DIGNANI Filippo Sam Vitalcare Dynatek

10 POOTS Mats Sui-Velo Club Mendrisio

Lorenzo Scaratti

