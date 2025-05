“No, no, non fate così, non serve”. La signora Rosetta è quasi imbarazzata davanti alla folla presente di fronte alla chiesa di Vescovato per l’inaugurazione di due nuovi mezzi donati a Cremona Soccorso. Un regalo che ha voluto fare a nome suo e del marito Mario che non c’è più per ringraziare di tutto il lavoro e i servizi che l’organizzazione di volontariato svolge sul territorio cremonese. Dopo la messa i mezzi sono stati benedetti davanti ai fedeli, ai sostenitori e ai dipendenti e volontari dell’Associazione. Rosetta ha tagliato poi il nastro con grande emozione. Per lei un omaggio floreale e una targa di ringraziamento per il generoso sostegno.

“Rosetta ha fatto questo dono alla cittadinanza in memoria di Mario, hanno fatto 60 anni insieme. Quando è venuto a mancare, lei ci ha chiamato e voleva lasciare un ricordo che rimanesse, soprattutto qualcosa per tutta la cittadinanza” racconta Amedeo Bonazzoli consigliere di Cremona Soccorso.

“Abbiamo assistito Mario nell’ultimo periodo della sua vita, di fianco a Rosetta che l’ha tenuto a casa finché ha potuto e Rosetta è sempre stata al suo fianco anche quando Mario era in ospedale. Hanno scelto un gesto per tutta la cittadinanza. Questa ambulanza e questa auto sono i mezzi 39 e 40 che entreranno già in funzione da domani mattina. Le richieste di servizi sia della cittadinanza che anche per tutto il territorio limitrofo sono veramente tante e quindi con questo dono andiamo a garantire ancora più servizi rispetto a quello che facevamo prima” prosegue Bonazzoli.

Rosetta ha tagliato poi il nastro con grande emozione. Per lei, che è diventata "la nonna di Cremona soccorso" un omaggio floreale e una targa di ringraziamento per il generoso sostegno.

